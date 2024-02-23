Galatasaray Ekmas'ta Jonah Radebaugh ile yollar ayrıldı

Galatasaray Ekmas, sezon başında kadrosuna kattığı Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstermiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.