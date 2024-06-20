Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Roberts Blumbergs'i kadrosuna kattı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs'i transfer etti.
Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs, Galatasaray Erkek Basketbol Takımına transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te tamamlayan 2,08'lik forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Roberts Blumbergs 2024-2025 sezonundan itibaren parçalı formamız ile mücadele edecek. Roberts Blumbergs'e 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.