Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı ne zaman? - Futbol Haberleri

        Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

        Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik maç öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler de bulunuyor. İşte "Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 19:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya dair detaylar..

        2

        GALATASARAY F.KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY F.KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de temayül yoklaması
        AK Parti'de temayül yoklaması
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        "Netanyahu başbakanlığa devam edemez"
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?