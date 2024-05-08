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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:31 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:31
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

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