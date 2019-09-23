İddaa Risk Yönetimi, cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranlarını açıkladı. İddaa'nın favorisi ev sahibi Galatasaray olurken sarı-kırmızılıların galibiyetine 1.95 oran verildi. Beraberliğe 3.20 oran veren İddaa, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.70 oran açıkladı.
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