Galatasaray'da bir yaprak dökümü sürüyor... Garry Rodrigues'i alan Al Ittihad'ın Younes Belhanda'yı istediği bir süredir gündemiş meşgul ediyordu. Suudi Arabistan'dan Almodrj'ın haberine göre; transferde mutlu sona ulaşıldı.

Habere göre Younes Belhanda, çarşamba günü yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, 2017 yazında Belhanda'yı 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'den transfer etmişti.

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