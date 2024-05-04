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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile Sivasspor 36. randevuda - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Sivasspor 36. randevuda

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 36. kez karşılaşacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:37
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 93 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 9. sırada yer alıyor.

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        36. randevu

        Galatasaray ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

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        Son 22 lig maçını kaybetmedi

        Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.

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        Evinde yenilmiyor

        Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

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        Süper Lig puan rekorunu kırabilir

        Galatasaray geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-0’lık skorla yenerek puanını 93’e çıkardı ve 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'ye ait Süper Lig puan rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında galip gelmesi yada berabere kalması durumda bir sezonda Süper Lig'de puan toplama rekorunu kıracak.

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