Galatasaray, borç yapılandırma anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu!

5 Ağustos'ta Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalayan Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklama ile sözleşmenin yürürlüğe girdiğini belirtti.

BORÇ 1 MİLYAR 610 MİLYON 900 BİN LİRA, ANLAŞMA 1,1 MİLYAR LİRA!

1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 arasında 30,5 milyon lira kar eden, 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcu ise 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olan Galatasaray'da ekim ayında başkan yardımcısı Kaan Kançal yapılandırma anlaşmasına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

TBB ile yapılan anlaşmanın 1,1 milyar liralık olduğunu dile getiren Kançal, anlaşma kapsamında 850 milyon lira finansal borç ve bunun üzerine vadesi geçmiş borçları kapatmak koşuluyla 250 milyon lira nakit girişi sağlandığını belirtmişti. Sarı-kırmızılı yönetici, 10 milyon dolarlık bir bölüm hariç tüm döviz borçlarının da liraya çevrildiğini vurgulamıştı.