Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa macerası sona erdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray sahasında Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Aslan, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Galatasaray, 2024-2025 sezonuna Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ve İsviçre ekibi Young Boys’a elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti. Sarı-kırmızılılar, burada lig aşamasında POAK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Ajax'a da 2-1 kaybetti. Cimbom, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile ise 3-3 berabere kaldı.