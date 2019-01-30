Yaklaşık 6 aydır santrfor transferi beklenen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor! Fransa'da yayın yapan RMC'nin haberine göre Galatasaray, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu 1,5 yıllığına kiraladı!

Haberde Yunan golcünün resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye'de olduğu belirtilirken Mitroglou'nun maaşının da Galatasaray tarafından ödeneceği kaydedildi.