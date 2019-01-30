Galatasaray, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmek için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne’nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray transferi YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile açıklarken kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gole imza atan Diagne, Süper Lig'de son 20 yılda ilk yarıların en golcü oyuncusu olmuştu. Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde ise 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.

Attığı gollerin ardından maske takarak yaptığı sevinçle "King Kong" karakterini taklit ettiğini dile getiren Diagne, Süper Lig kariyerinde 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.

Diagne, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de Göztepe dışındaki tüm takımlara gol atmayı başardı.