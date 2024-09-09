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        Haberler Spor Futbol Diğer Galatasaray kadın futbol takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Slavia Prag oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray kadın futbol takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Slavia Prag oldu!

        Galatasaray Petrol Ofisi'nin UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:06
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        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi...
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        Galatasaray Petrol Ofisi’nin UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu.

        Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda Kazakistan’ın BIIK Shymkent takımıyla karşı karşıya gelmişti. Achille Hammerel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 5-0 kazanarak adını bir sonraki tura yazdırmıştı.

        18/19 Eylül ve 25/26 Eylül tarihlerinde çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların galibi grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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