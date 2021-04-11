Yine de yazmak da yarar var. Orta sahası değişime uğrayan sarı-kırmızılıların işi zor. Bir Taylan bile ne kadar değerliymiş bunu bir kez daha gördük. Taylan ve Onyekuru olsa sonuç çok farklı olabilirdi. Sahada ne yaptığını bilen bir tek Babel vardı.