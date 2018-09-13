Galatasaray - Kasımpaşa maçı heyecanı

Galatasaray ve Kasımpaşa, 14 Eylül 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Galatasaray 9 puanla 2. sırada, Kasımpaşa 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Galatasaray, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kasımpaşa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 150. İddaa'da Galatasaray kazanır 1.20, berabere biter 4.55, Kasımpaşa kazanır 6.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Galatasaray son haftadaki İstanbul Başakşehir müsabasında 5-1 yenildi.

Kasımpaşa ise Kardemir Karabük maçında 0-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Galatasaray, kendi sahasında 7 gol attı, 0 gol yedi.

Kasımpaşa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kasımpaşa, 6 gol atarken 2 gol yedi.

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