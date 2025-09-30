Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında zorlu bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında Liverpool'u ağırlıyor. Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz, taraftarının önünde zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak ve Frankfurt mağlubiyetini unutturmak istiyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, GS-Liverpool maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri…