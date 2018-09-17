Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının ne zaman ve saat kaçta başlayacağı belirlendi. Takımlar hazırlıklarını yapıyor, biletler satışa çıktı. Önemli karşılaşmayı ekran başında izleyecek futbolseverler de Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ne 15. kez çıkacak Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçına dair detaylar...

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı için 18 Eylül Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. 22.00'da başlayacak maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇINA İTALYAN HAKEM!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek.

Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

Galatasaray'ın grubunda Lokomotiv Moskova, Schalke 04 ve Porto bulunuyor.

Gianluca Rocchi, 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nda Atletico Madrid'e 2-1 kaybettiği maçı yönetmişti. Rocci 2014-15 sezonunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı ve 4-1 kaybetitği Arsenal maçında da görev yapmıştı.

İtalyan hakem, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda evinde Arsenal'e 3-0 yenildiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.

FATİH TERİM, LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇINDA OZAN KABAK'I OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Galatasaray'da liderlik sevinci yaşanırken en büyük kazanım olarak Ozan Kabak görüldü. Galatasaray altyapısından yetişen 2000 doğumlu savunmacı, performansıyla göz doldururken Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı. Salı günü Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'da Terim'in Ozan'ı ilk 11'de oynatması bekleniyor

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