Galatasaray Mertens'le masada

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 8 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa'da da 3 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 11 gole ulaştı. Mertens, ayrıca bu sezon ligde 17 kez asist yaparak takımına önemli katkı verdi.