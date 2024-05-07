Galatasaray Mertens'le masada
Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, 37 yaşındaki futbolcuyla 1 yıl daha devam etmek istiyor
Gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde 5 futbolcuyla sözleşme yenilemişti.
Yönetim şimdi de Dries Mertens'le masaya oturdu. Sarı kırmızılı yönetim, yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşında indirime gitmesini bekliyor.
Mertens, kazancını düşürmeyi kabul ederse 1 yıl daha Galatasaray forması giyecek.