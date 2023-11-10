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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta karşılaşmalarını sonunda gruptan çıkma iddiasını sürdürüyor. Alman devi Bayern Münih'in lider olarak çıkmaya garantilediği grupta son iki maçında Manchester United ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek temsilcimizin son 16 turuna kalma ihtimallerine dair bilgileri derledik... Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:36 facebook

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son 16'ya kalma mücadelesi veren temsilcimiz Galatasaray, şimdiye kadar çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan sarı kırmızılı ekibimizin bir üst tura yükselme ihtimallerine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU



1- Bayern Münih / 12 Puan ve +5 Av. (Gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi)



2- Kopenhag / 4 Puan ve -1 Av.



3- Galatasaray / 4 Puan ve -2 Av.



4- Manchester United / 3 Puan ve -2 Av.