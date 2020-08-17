Galatasaray, Olympiakos'la olan sözleşmesi sona eren ve önceki gün İstanbul'a gelen Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sözleşmesi biten Mariano'yla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Brezilyalı sağ bekin yerini de bonservis ödemeden doldurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

6 SEZONDUR YUNANİSTAN'DA!

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

SARI-KIRMIZILILARIN 2. NORVEÇLİ OYUNCUSU

Omar Elabdellaoui, Galatasaray tarihindeki ikinci Norveçli oldu. Sarı-kırmızılılar 2016'da Molde'den Martin Linnes'i renklerine bağlamış ve 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarihindeki ilk Norveçli oyuncu olmuştu.

5. TRANSFER OLDU

Transferde ilk olarak altyapısından yetişen ve bonservisi elinde bulunan Arda Turan'a imza attıran Galatasaray ardından Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların üçüncü transferi ise Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren Emre Kılınç oldu. Galatasaray son olarak Kasımpaşa'dan kaleci Fatih Öztürk'ü renklerine bağladı. Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılıların 5. transferi oldu.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 5 Aralık 1991

YAŞ: 28

DOĞUMYERİ: Oslo

UYRUK: Norveç

BOY: 1,79

MEVKİİ: Sağ bek

OYNADIĞIKULÜPLER: Manchester City, Stromsgosdset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiakos, Hull City

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 47 maç 1 gol 2 asist

PİYASA DEĞERİ: 6 milyon Euro

DETAYLAR GELİYOR...