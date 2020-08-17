Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, Olympiakos'la sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!

Galatasaray

Galatasaray, Olympiakos'la olan sözleşmesi sona eren ve önceki gün İstanbul'a gelen Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sözleşmesi biten Mariano'yla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Brezilyalı sağ bekin yerini de bonservis ödemeden doldurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

6 SEZONDUR YUNANİSTAN'DA!

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

SARI-KIRMIZILILARIN 2. NORVEÇLİ OYUNCUSU

Omar Elabdellaoui, Galatasaray tarihindeki ikinci Norveçli oldu. Sarı-kırmızılılar 2016'da Molde'den Martin Linnes'i renklerine bağlamış ve 28 yaşındaki futbolcu Galatasaray tarihindeki ilk Norveçli oyuncu olmuştu.

5. TRANSFER OLDU

Transferde ilk olarak altyapısından yetişen ve bonservisi elinde bulunan Arda Turan'a imza attıran Galatasaray ardından Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların üçüncü transferi ise Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren Emre Kılınç oldu. Galatasaray son olarak Kasımpaşa'dan kaleci Fatih Öztürk'ü renklerine bağladı. Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılıların 5. transferi oldu.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 5 Aralık 1991
YAŞ: 28
DOĞUMYERİ: Oslo
UYRUK: Norveç
BOY: 1,79
MEVKİİ: Sağ bek
OYNADIĞIKULÜPLER: Manchester City, Stromsgosdset, Feyenoord, Braunschweig, Olympiakos, Hull City
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 47 maç 1 gol 2 asist
PİYASA DEĞERİ: 6 milyon Euro

DETAYLAR GELİYOR...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Galatasaray'dan transfer paylaşımı
FUTBOLGalatasaray'dan transfer paylaşımı
Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah imzayı attı
FUTBOLMensah imzayı attı
Son dakika! Süper Lig'de yaz döneminde biten transferler (2020-2021) Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... | Transfer haberleri
FUTBOLSüper Lig'de imza şov!
Cenk Özkacar, Lyon için Fransa'ya uçtu
FUTBOLCenk Özkacar, Fransa'ya uçtu!
Beşiktaş'ta hedef Cisse ve Santon
FUTBOL2 imza daha yolda
Barcelona'da neler oluyor? (Bayern hezimeti sonrası yaşananlar)
FUTBOLBarcelona dağıldı!
Fenerbahçe'nin santrfor harekatı! Fenerbahçe'nin transfer listesi...
FUTBOLFenerbahçe'nin santrfor listesi!
Mustafa Cengiz'den Bernard Mensah açıklaması: Biz değil, o bizi aradı
FUTBOL"Biz Mensah'ı değil, Mensah bizi aradı"
Galatasaray savunmada maaşları eritti!
FUTBOLGalatasaray savunmasını 'eritti'
Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri´ne doğru
FUTBOLJunior Fernandes'in yeni adresi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X