Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile hazırlık maçı yapacak. 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galaatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçı Stade de Chailly'de gerçekleştirecek. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray - PSV Eindhoven hazırlık maçı ile ilgili ayrıntılar..

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasray, 2018-2019 hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chaillt'de oynanacak karşılaşma, bugün TSİ 20.00'da başlayacak. Galatasaray ile PSV Eindhoven arasındaki hazırlık maçı D Smart palatformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan PSV Eindhoven’de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren Sar-Kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Valencia’ya TSİ 18.30’da rakip olacak.

İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Zürih kentine giden Galatasaray, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil’i 1-0 mağlup etmişti.

Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, De Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.

32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran Eren Derdiyok takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

MUĞDAT FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ