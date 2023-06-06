Son olarak 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, bir kez daha devler ligi için yola çıkıyor. Süper Lig'de bu akşam 23. şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılılar, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda yer almak istiyor. İşte, Cimbom'un yol haritası...