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Galatasaray, Tolgay Arslan'ı istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Tolgay Arslan'la Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü!

Tolgay Arslan

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan ve Tolgay Arslan'ın bütçelerine uygun olmadığını dile getiren Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan transferinde Hannover aradan çekildi. 30 yaşındaki oyuncuya birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.

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