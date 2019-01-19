Devre arası transfer döneminde Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satan, kadrosunu ise Marcao ve Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı! Uzun süredir gündemde olan Benjamin Tetteh'in Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi!

Gana basınında çıkan habere göre Galatasaray, Sparta Prag'ın Benjamin Tetteh için istediği 7,5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti! Haberde 21 yaşındaki futbolcuyla Premier Lig ekipleri Wolverhampton Wanders ve Everton'ın da ilgilendiği belirtilirken genç golcünün sarı-kırmızılılara yakın olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Tetteh'in menajeri Sascha Empacher'in Galatasaray yetkilileriyle son birkaç saattir görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Ganalı futbolcuyla ilgilenen tüm kulüplerin 7,5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği kaydedilirken anlaşmada oyuncunun bir sonraki transferinden pay maddesi olacağı da belirtildi.

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997

Uyruğu: Gana

Doğduğu il: Accra

Yaşı: 21

Boyu: 1,93

Mevki: Santrfor

Ayak: Çift

Güncel kulüp: Sparta Prag

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist