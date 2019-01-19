Geçen sezon İngiltere temsilcisi Swensea City'den 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve attığı 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in 23 Ağustos 2018'de Al Hilal'e satılmasının ardından harekete geçen Galatasaray'da santrfor bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılılarda santrfor transferi, Gomis'in satıldığından bu yana geçen 149 günde gerçekleşmedi.

İkinci yarıdaki ilk maçında bu akşam Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Galatasaray'da bu sezon tek santrfor olan Eren Derdiyok'la, Fatih Terim'in 3 Ocak'ta yaptığı açıklamayla yolların ayrılması kararı alınmıştı. Sarı-kırmızılılarda Eren'in yokluğunda bu sezon santrfor bölgesinde görev yapan Sinan Gümüş'ün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BAŞKAN CENGİZ, ARALIK 2018'DE TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Aralık 2018'de açıklama yapmış ve sezon başında üst üste yaşanan tersliklerden dolayı santrfor transferi yapamadıklarını aktarmıştı. Cengiz ayrıca teknik heyetin uzun süredir transfer için sıkı bir şekilde çalıştığını dile getirmiş ve "Ara dönemde olabilecek en iyi transferleri, en iyi maliyetlerle yapmamız gerekiyor. Satmadan alamama durumu var. Böyle söyleyince taraftar feryat ediyor ama bu bir gerçek" demişti.

TERİM: LİSTEYİ İKİ AY ÖNCE İLGİLİ ARKADAŞLARA İLETTİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 Ocak'ta Instagram TV'den açıklama yapmış ve transferle ilgili yaptıkları çalışma sonucu oluşan listeyi ilettiklerini dile getirmişti. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosuyla ihtiyaçlarımızı, yedeklerimizi ve jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz liste, belirlediğimiz isimleri de o süreç boyunca takımlarında izlemeye devam ettik. Bu isimlerden oluşan listeyi yaklaşık 2 ay önce idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza teslim ettik." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇALIŞMALAR, KISA SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILMAK ÜZERE YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRMEKTEDİR"

Galatasaray, eski futbolcuları Emre Çolak'ın geri döneceği iddiaları üzerine dün bir açıklama yapmış ve santrfor transferine dair bilgi de verilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir"

TARAFTAR GRUBUNDAN TEPKİ

Galatasaray'ın taraftar gruplarından ultrAslan dün bir paylaşım yaparak transfer yapılmamasına yönelik tepki göstermişti. Taraftar grubunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Transferler nerede?" ifadeleri kullanılmıştı. Bu paylaşımda kullanılen etiket, Twitter'da kısa süre içerisinde Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

EREN DERDİYOK KADRO DIŞI

Terim, sarı-kırmızılıların elindeki tek santrfor olan Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını yine 3 Ocak'ta duyurmuştu.