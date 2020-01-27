Galatasaray bugün TAB Gıda ile 5 yıllık anlaşma sağlarken sarı-kırmızılıların göğüs sponsoru Terra Pizza'nın yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TAB Gıda ile yapılan anlaşmanın imza töreninde "Taraftarımıza sesleniyorum, lütfen Burger King, Popeyes yiyin" ifadelerini kullanırken Terra Pizza'nın rakip firmanın adının geçirilmesine yönelik olarak bu paylaşımı yaptığı öne sürüldü. Galatasaray'ın Terra Pizza'yla yaptığı anlaşmada yaşanan değişikliğe ise Habertürk ulaştı.

Galatasaray, futbol takımının forma göğüs reklamı için Terra Pizza 1+1 yıllık anlaşma sağlarken ilk yıl için 18 milyon TL gelir elde edeceğini duyurmuştu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılıların yaptığı anlaşmada Terra Pizza'nın 'Taraftar menüsü' çıkarması da gerekiyordu. Terra Pizza, bu uygulamayı hayata geçirmeyince sarı-kırmızılılar başka bir firmayla anlaşma noktasına geldi. Yapılan anlaşma gereği Terra Pizza, Galatasaray'a ileriye dönük olarak toplamda 18 milyon TL'lik çeklerle ödeme yaparken Galatasaray, hayata geçmeyen 'Taraftar menüsü' kapsamındaki 1 milyon 150 bin TL'lik çeki, firmaya geri gönderdi. Terra Pizza ile ileride hukuki bir sorun yaşanmaması için muvafakatname imzalandı.

Galatasaray bu gelişmelerin ardından TAB Gıda ile 5 yıllık bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. TAB Gıda bünyesinde bulunan markaların ürünlerinden 'Galatasaray menüsü' tercih edildiğinde sarı-kırmızılılar 1,6 lira gelir elde edecek. Başkan Mustafa Cengiz, bu anlaşmadan yılda en az 2,5 milyon TL gelir hedeflediklerini açıkladı. Galatasaray menüleri, başkan Cengiz'in hedeflediği gibi gitmesi durumunda Galatasaray, bu yeni anlaşmayla Terra Pizza'yla olandan yaklaşık yıllık 1,4 milyon TL daha fazla gelir elde edecek.