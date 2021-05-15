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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bu akşam 8. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Yeni MalatyasporMalatyaspor bugün karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 7 Süper Lig maçında Galatasaray 4, Yeni MalatyasporMalatyaspor 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı Malatya temsilcisini 3 maçta da yenerken rakibinden gol yemedi. Peki Galatasaray Yeni MalatyasporMalatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

HelenexHelenex Yeni MalatyasporMalatyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.

CİMBOM 4 MAÇTIR MALATYA'YA YENİLMİYOR

Galatasaray, Yeni MalatyasporMalatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KULAKLAR İZMİR'DE

Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim'in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Siyah-beyazlılar İzmir'den 1 puanla dönerse sarı-kırmızılılar, Yeni MalatyasporMalatyaspor maçını kazanması gerekecek. Beşiktaş, Göztepe'yi yenerse Galatasaray'ın şampiyon olması için rakibini genel averajda geçmesi gerekiyor.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'uMalatyaspor'u 3 kez konuk etti.

Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.

EN FARKLI SKOR 3-0 OLDU

İki takım arasındaki kısa süreli rekabette en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray aldı.

Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk ümitleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, puanlar ve ikili averajın eşitlendiği lider Beşiktaş'ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında kazanması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekiyor.

Galatasaray ile Yeni MalatyasporMalatyaspor arasındaki 7 maçlık Süper Lig rekabetinde şimdiye kadar 3 golden fazla atılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisini 1 kez 3-0, 1 kez de 2-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, diğer 5 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'aMalatyaspor'a 1'den fazla gol atamadı.

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