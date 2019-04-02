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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçına doğru

Giriş: 02.04.2019 - 10:33 | Güncelleme:  

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Galatasaray, saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi oyuncularını uyaran teknik direktör Fatih Terim'in 11'i ve tüm detaylar...

  • 1 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
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    Milli ara ve seçim haftası nedeniyle 2 haftadır maça çıkamayan Galatasaray, sezonun son düzlüğüne bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Yeni Malatya mücadelesiyle girecek. 

  • 2 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    2 | 20

    Ardından yine aynı rakibiyle bu kez ligde karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, iki maçtan da kayıpsız ayrılıp Kadıköy’e moralli gitmenin hesaplarını yapıyor.

  • 3 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    3 | 20

    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? 

    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve mücadelede A Spor'dan yayınlanacak.

  • 4 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    4 | 20

    8 lig ve final hariç 2 de kupa maçına çıkacak olan Cimbom’da teknik direktör Fatih Terim, yarı finalin ilk ayağı için öğrencilerini uyardı. Malatya’daki rövanşta rotasyon uygulayıp oyuncularını lig maçına yorgun çıkarmamak isteyen İmparator, ilk maçta turun alınmasını istiyor. 

  • 5 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    5 | 20

    ‘TURU GETİRİN’

    Malatya’daki rövanşın öncesinde Kayseri’yi ağırlayıp sonrasında ise Konya deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu arada oynayacağı Malatya deplasmanında zorlanmak istemiyor. Bu nedenle bugünkü maça büyük önem veren Terim, ‘Turu getirin’ sözleyle öğrencilerine seslendi.

  • 6 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    6 | 20

    DİAGNE, MİRTOGLOU RİSKE EDİLMEYECEK

    Milli takımlarından hafif sakatlıkla döndükten sonra tedavilerini Florya’da sürdüren Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Oyuncularının hafta sonu ligde oynanacak maça kadar hazır hale gelmelerini bekleyen teknik direktör Faith Terim, derbiyi de düşünerek iki golcüsünü riske etmeyecek. 

  • 7 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    7 | 20

    Elinde Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş seçenekleri bulunan Terim’in, ilk 11’de Sinan’a şans vermesi bekleniyor.

  • 8 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    8 | 20

    İSMAİL ÇİPE’YE KESİK YOK!

    Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk turundan beri kalede Fernando Muslera yerine İsmail Çipe’ye görev veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün de genç eldivene şans verecek. 

  • 9 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    9 | 20

    Belinden rahatsızlığı olmasa bile Muslera’yı bu maçta görevlendirmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, performansını beğendiği İsmail’i kaleye koyacak.

  • 10 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    10 | 20

    Muhtemel 11:

    İsmail Çipe

  • 11 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    11 | 20

    Martin Linnes

  • 12 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    12 | 20

    Christian Luyindama

  • 13 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    13 | 20

    Marcao

  • 14 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    14 | 20

    Emre Taşdemir

  • 15 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    15 | 20

    Ryan Donk

  • 16 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    16 | 20

    Badou Ndiaye

  • 17 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    17 | 20

    Emre Akbaba

  • 18 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    18 | 20

    Sofiane Feghouli

  • 19 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    19 | 20

    Henry Onyekuru

  • 20 Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Türkiye Kupası maçı)
    20 | 20

    Sinan Gümüş

 

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