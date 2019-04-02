Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçına doğru

Milli ara ve seçim haftası nedeniyle 2 haftadır maça çıkamayan Galatasaray, sezonun son düzlüğüne bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Yeni Malatya mücadelesiyle girecek.
Ardından yine aynı rakibiyle bu kez ligde karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, iki maçtan da kayıpsız ayrılıp Kadıköy’e moralli gitmenin hesaplarını yapıyor.
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve mücadelede A Spor'dan yayınlanacak.
8 lig ve final hariç 2 de kupa maçına çıkacak olan Cimbom’da teknik direktör Fatih Terim, yarı finalin ilk ayağı için öğrencilerini uyardı. Malatya’daki rövanşta rotasyon uygulayıp oyuncularını lig maçına yorgun çıkarmamak isteyen İmparator, ilk maçta turun alınmasını istiyor.
‘TURU GETİRİN’
Malatya’daki rövanşın öncesinde Kayseri’yi ağırlayıp sonrasında ise Konya deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu arada oynayacağı Malatya deplasmanında zorlanmak istemiyor. Bu nedenle bugünkü maça büyük önem veren Terim, ‘Turu getirin’ sözleyle öğrencilerine seslendi.
DİAGNE, MİRTOGLOU RİSKE EDİLMEYECEK
Milli takımlarından hafif sakatlıkla döndükten sonra tedavilerini Florya’da sürdüren Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Oyuncularının hafta sonu ligde oynanacak maça kadar hazır hale gelmelerini bekleyen teknik direktör Faith Terim, derbiyi de düşünerek iki golcüsünü riske etmeyecek.
Elinde Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş seçenekleri bulunan Terim’in, ilk 11’de Sinan’a şans vermesi bekleniyor.
İSMAİL ÇİPE’YE KESİK YOK!
Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk turundan beri kalede Fernando Muslera yerine İsmail Çipe’ye görev veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün de genç eldivene şans verecek.
Belinden rahatsızlığı olmasa bile Muslera’yı bu maçta görevlendirmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, performansını beğendiği İsmail’i kaleye koyacak.
Muhtemel 11:
İsmail Çipe
Martin Linnes
Christian Luyindama
Marcao
Emre Taşdemir
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Emre Akbaba
Sofiane Feghouli
Henry Onyekuru
Sinan Gümüş
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