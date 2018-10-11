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Galatasaray yönetiminin içi rahat: "UEFA'dan bir şey çıkmaz"

UEFA, Galatasaray'la yaptığı 4 yıllık anlaşmayı yeniden inceleme kararı almış ve UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i çağırmıştı. Başkan dün akşam saatlerinde İsviçre'ye giderken Galatasaray yönetiminin içinin rahat olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmayların "UEFA, diğer kulüplere eşit olduğumuzu ispatlamak için usulen görüşecek" dediği kaydedildi

11 Ekim 2018 Perşembe, 09:42 | Güncelleme:

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde UEFA’yla 4 yıllık bir anlaşma imzalayan ve gerekli yaptırımlara tabi tutulan Galatasaray’ın dosyasının yeniden açılması camiada huzursuzluğa neden oldu. Verilen kararı yeniden incelemeye alan Avrupa futbolunun patronu, başkan Mustafa Cengiz’i görüşmeye çağırdı. Dün akşam saatlerinde İsviçre’ye giden Cengiz ise bugün UEFA yetkilileriyle görüşecek. Ancak dosyanın tekrar gözden geçirilmesi kararı alındıktan sonra toplanan Sarı-Kırmızılı yönetimin içi rahat…

"UEFA'NIN İSTEDİĞİ HER KISTASI YERİNE GETİRİYORUZ"

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre durum değerlendirmesi yapan idarecilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, “Galatasaray’ı sıkıntıya sokacak en ufak bir karar çıkmayacaktır. UEFA diğer bazı kulüplere eşit olduğunu ispatlamak amacıyla bizim dosyamızı usulen görüşecek. Yapılan 4 yıllık anlaşmanın bozulması mümkün değil. Getirilen yaptırımlarda da aleyhte bir değişiklik olmaz. Şu anda UEFA’nın şart koştuğu her kıstası yerine getiriyoruz. Mali tablomuz UEFA’ya verdiğimiz sözü tutmaya yönelik ilerliyor. Herhangi bir aşım gerçekleşmedi. Bu yüzden karar aynı şekilde çıkacaktır” ifadelerini kullandıkları kaydedildi.

UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a finansal fair play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti. UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

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Yorumlar 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Fener maçı geliyor. İçiniz fazla rahatlamasın.
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