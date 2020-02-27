Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy A71 Samsung’un online mağazası ve yetkili mağazalarda satışa çıktı. Arkasında üç adet yüksek çözünürlüklü kamera barındıran Galaxy S10 Lite, Geniş Açılı Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera ve Makro Kamera ile birlikte yeni Süper Dengeli OIS özeliğine sahip.
Ultra Geniş Açılı Kamerada, 123 derece açılı lens bulunuyor; 32 MP Ön Kamera bulunan telefonun arkasında ise 48 MP Süper Dengeli, 12 MP Ultra Geniş Açılı ve 5 MP Macro Kamera yer alıyor.
S Pen ile birlikte sunulan Galaxy Note 10 Lite modelinin ön tarafında 32 MP Selfie Kamerası, arkasında ise 12 MP Ultra Geniş Açılı, 12 MP Geniş Açılı ve 12 MP Telefoto Kamera yer alıyor.
Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip Galaxy A71’de ise 64 MP’lik Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera, Makro ve Derinlik Kameraları bulunuyor. Samsung’un bu üç yeni modeli de 6.7 inç boyutunda ekran ve 4500 mAh gücünde pil barındırıyor.
Galaxy A71 ve Galaxy Note 10 Lite modelleri 25W Süper Hızlı Şarj özelliği ile gelirken Galaxy S10 Lite, 45W Süper Hızlı Şarj desteği sunuyor.
TÜRKİYE FİYATLARI NE OLDU?
Türkiye’de Prizma Mavi, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulan Galaxy S10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 5499 TL olarak açıklandı. Duman Siyahı, Ateş Kırmızısı ve Ay Tozu Grisi renk seçeneklerine sahip Galaxy Note 10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 4999 TL.
Prizma Siyah, Prizma Gümüş ve Prizma Mavi renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulan Galaxy A71 için tavsiye edilen satış fiyatı da KDV dâhil 3699 TL oldu.
Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Teknik Özellikleri
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note10 Lite
İşlemci
Sekiz Çekirdek (2,8GHz, 2,4GHz, 1,7GHz)
Sekiz Çekirdek (2,7GHz, 1,7GHz)
RAM
8GB
Dâhili Hafıza
128GB
İşletim Sistemi
Android
SIM
Çift Sim
Ekran
6,7'' FHD+ Süper AMOLED Plus
6,7'' FHD+ Süper AMOLED
Ağ
2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
Tip
Dokunmatik
Boyutlar
162,5 x 75,6 x 8,1mm
163,7 x 76,1 x 8,7mm
Ağırlık
186g
199g
Kamera
48MP (F2.0) + 12MP (F2.2) + 5MP (F2.4)
12MP (F1.7) + 12MP (F2.4) + 12MP (F2.2)
Ön Kamera
32.0 MP (F2.2)
Flaş
Arka
Yakınlaştırma
8x’e Kadar Dijital Zoom
2x Optik Zoom, 10x’e Kadar Dijital Zoom
Video Kayıt
UHD 4K (3840 x 2160)@60fps
Bluetooth
Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps’ye kadar)
WiFi
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO,1024-QAM
USB
USB Type-C
Kulaklık Girişi
USB Type-C
3,5mm Stereo
GPS
GPS, Glonass, Beidou, Galileo
MicroSD
MicroSD (1TB’ye Kadar)
Pil Kapasitesi
4.500 mAh
Hızlı Şarj
45W Süper Hızlı Şarj
*25W hızlı şarj cihazı kutu içeriğine dâhil olup 45W destekli şarj cihazı ayrıca satılmaktadır
25W Süper Hızlı Şarj
NFC
Var
S Pen
Yok
Var
Desteklenen Giyilebilir Cihazlar
Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018)
Sensörler
İvmeölçer, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, RGB Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü
Renkler
Prizma Mavi
Prizma Siyah
Prizma Beyaz
Duman Siyahı
Ateş Kırmızısı
Ay Tozu Grisi
Galaxy A71 Teknik Özellikleri
Ekran
6,7-inç, FHD+ (1080 x2400)
Süper AMOLED
Sonsuz-O Ekran
Kamera
Arka
Ana: 64MP, F1,8
Derinlik: 5MP, F2,2
Makro: 5MP, F2,4
Ultra Geniş: 12MP, F2,2
Ön
Selfie: 32MP, F2,2
Gövde
163,6 x 76,0 x 7,7mm / 179g
İşlemci
Sekiz Çekirdek (Çift 2.2GHz + Altı 1,8GHz)
Hafıza
8GB RAM
128GB Dâhili Hafıza
Micro SD slot (512 GB’a kadar)
SIM Kart
Çift SIM (3 slot)
Pil
4.500 mAh (tipik),25W Süper Hızlı Şarj
Kimlik Doğrulama
Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, Yüz Tanıma
Renk
Prizma Siyah, Prizma Gümüş ve Prizma Mavi
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