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Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy A71 Samsung’un online mağazası ve yetkili mağazalarda satışa çıktı. Arkasında üç adet yüksek çözünürlüklü kamera barındıran Galaxy S10 Lite, Geniş Açılı Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera ve Makro Kamera ile birlikte yeni Süper Dengeli OIS özeliğine sahip.

Ultra Geniş Açılı Kamerada, 123 derece açılı lens bulunuyor; 32 MP Ön Kamera bulunan telefonun arkasında ise 48 MP Süper Dengeli, 12 MP Ultra Geniş Açılı ve 5 MP Macro Kamera yer alıyor.

S Pen ile birlikte sunulan Galaxy Note 10 Lite modelinin ön tarafında 32 MP Selfie Kamerası, arkasında ise 12 MP Ultra Geniş Açılı, 12 MP Geniş Açılı ve 12 MP Telefoto Kamera yer alıyor.

Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip Galaxy A71’de ise 64 MP’lik Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera, Makro ve Derinlik Kameraları bulunuyor. Samsung’un bu üç yeni modeli de 6.7 inç boyutunda ekran ve 4500 mAh gücünde pil barındırıyor.

Galaxy A71 ve Galaxy Note 10 Lite modelleri 25W Süper Hızlı Şarj özelliği ile gelirken Galaxy S10 Lite, 45W Süper Hızlı Şarj desteği sunuyor.

TÜRKİYE FİYATLARI NE OLDU?

Türkiye’de Prizma Mavi, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulan Galaxy S10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 5499 TL olarak açıklandı. Duman Siyahı, Ateş Kırmızısı ve Ay Tozu Grisi renk seçeneklerine sahip Galaxy Note 10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 4999 TL.

Prizma Siyah, Prizma Gümüş ve Prizma Mavi renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulan Galaxy A71 için tavsiye edilen satış fiyatı da KDV dâhil 3699 TL oldu.

Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Teknik Özellikleri

Galaxy S10 Lite Galaxy Note10 Lite İşlemci Sekiz Çekirdek (2,8GHz, 2,4GHz, 1,7GHz) Sekiz Çekirdek (2,7GHz, 1,7GHz) RAM 8GB Dâhili Hafıza 128GB İşletim Sistemi Android SIM Çift Sim Ekran 6,7'' FHD+ Süper AMOLED Plus 6,7'' FHD+ Süper AMOLED Ağ 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD Tip Dokunmatik Boyutlar 162,5 x 75,6 x 8,1mm 163,7 x 76,1 x 8,7mm Ağırlık 186g 199g Kamera 48MP (F2.0) + 12MP (F2.2) + 5MP (F2.4) 12MP (F1.7) + 12MP (F2.4) + 12MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 MP (F2.2) Flaş Arka Yakınlaştırma 8x’e Kadar Dijital Zoom 2x Optik Zoom, 10x’e Kadar Dijital Zoom Video Kayıt UHD 4K (3840 x 2160)@60fps Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps’ye kadar) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO,1024-QAM USB USB Type-C Kulaklık Girişi USB Type-C 3,5mm Stereo GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo MicroSD MicroSD (1TB’ye Kadar) Pil Kapasitesi 4.500 mAh Hızlı Şarj 45W Süper Hızlı Şarj *25W hızlı şarj cihazı kutu içeriğine dâhil olup 45W destekli şarj cihazı ayrıca satılmaktadır 25W Süper Hızlı Şarj NFC Var S Pen Yok Var Desteklenen Giyilebilir Cihazlar Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) Sensörler İvmeölçer, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, RGB Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü Renkler Prizma Mavi Prizma Siyah Prizma Beyaz Duman Siyahı Ateş Kırmızısı Ay Tozu Grisi

Galaxy A71 Teknik Özellikleri