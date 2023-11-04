Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

88. dakikada Crespo'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına bir kez daha geçen Tadic, bu kez meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısının ardından atışın tekrar atılmasına hükmetti. 90. dakikada yeniden topun başına geçen Tadic, bu kez fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi: 2-3.

Sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe, lig yarışında da Galatasaray'ın 1 puan gerisine düşerek liderliği kaptırdı.

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SARI-LACİVERTLİLER KALESİNDE İLK KEZ 3 GOL GÖRDÜ

Bu sezon ligde ve Avrupa'da üst üste 19 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu seriyi bozarken, ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçları gruplarda oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapadı, 5'inde ise meşin yuvarlağı birer kez ağlarından çıkardı.