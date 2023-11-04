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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı - Galatasaray Haberleri

        Galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

        Trabzonspor'a 3-2 yenilerek bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan Fenerbahçe liderliği de Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin, ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 21:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 21:47
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

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        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlamasına karşın golü bulamayan Fenerbahçe, 10. dakikada geriye düştü. Sol kanatta topla buluşan Edin Visca'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Livakovic'in solundan ağlara gitti. Golün ardından baskısını artıran Fenerbahçe, buna karşın savunmada boşluklar verdi. 41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında Onuachu bir kez daha topu kafayla ağlara yollarken, hakem Zorbay Küçük, bu futbolcunun İsmail Yüksek'e faul yaptığını belirterek golü geçersiz kıldı. Sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 geride gitti.

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        Karşılaşmanın ikinci yarısı Trabzonspor'un peş peşe golleriyle başladı. 46. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Berat Özdemir uzaktan filelerle buluştururken 47. dakikada bu kez Nicolas Pepe, Abdülkadir Ömür'ün pasında yakın mesafeden golü kaydeden isim oldu.

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        61. dakikada Fenerbahçe maçtaki ilk golünü Tadic'in ayağından buldu. Dusan Tadic, kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topu filelerle buluşturdu: 1-3.

        88. dakikada Crespo'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına bir kez daha geçen Tadic, bu kez meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısının ardından atışın tekrar atılmasına hükmetti. 90. dakikada yeniden topun başına geçen Tadic, bu kez fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi: 2-3.

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        Sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe, lig yarışında da Galatasaray'ın 1 puan gerisine düşerek liderliği kaptırdı.

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        SARI-LACİVERTLİLER KALESİNDE İLK KEZ 3 GOL GÖRDÜ

        Bu sezon ligde ve Avrupa'da üst üste 19 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu seriyi bozarken, ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

        Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçları gruplarda oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapadı, 5'inde ise meşin yuvarlağı birer kez ağlarından çıkardı.

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        Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta yalnızca iç sahada oynanan Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'den 1 gol yerken, diğer 2 maçta ise kalesinde 2'şer gol görmüş ancak bu maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.

        İsmail Kartal'ın ekibi, Trabzonspor müsabakasında yediği 3 golle, bu sezon en çok gol yediği maçı izletti.

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        FENERBAHÇE LİGDE İKİNCİ KEZ GERİYE DÜŞTÜ

        Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ikinci kez ilk golü atamadı. Sarı-lacivertli takım ligin 4. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederken, bu müsabakada ilk golü kalesinde görmüştü. Adam Buksa'nın 31. dakikada attığı gole ilk yarının uzatma dakikalarında Dzeko'yla karşılık veren Fenerbahçe, daha sonra İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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        İsmail Kartal'ın ekibi Trabzonspor mücadelesinin 10. dakikasında Onuachu'nun kafa golüyle maçta geriye düşerken, bu sezon ligde ikinci kez mağlup duruma düşen taraf oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'ye üstünlük kurarken, rakibine de bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşattı.

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        İSMAİL YÜKSEK İKİNCİ KEZ KIZARDI

        Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olduğu mücadelenin 78. dakikasında İsmail Yüksek ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören milli futbolcu, 10 dakika sonra ise ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.

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        24 yaşındaki futbolcu bu sezon ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı. İsmail Yüksek, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da 78. dakikada ilk sarı kartını görüp, 84. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı.

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        FENERBAHÇE TARAFTARI, TAKIMI TRİBÜNLERE ÇAĞIRDI

        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünler karşılaşmanın ardından takımı alkışladı.

        Lige 10'da 10 yaparak başlayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk puan kaybını yaşarken, taraftarlar maçın ardından oyuncuların lehine uzun süre tezahüratta bulundu.

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