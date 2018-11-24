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Pek çok yapımcı George R.R. Martin'e, daha kitabı bile bitmemişken Bir Buz ve Ateş Şarkısı için film teklifinde bulundu. Ancak yazar, pahalı olacağından teklifleri reddetti. Benioff ve D.B. Weiss ona bir dizi yapmak istediklerini söyledinde, Martin kilit bir soru sordu ve Jon Snow'in annesinin kim olduğunu tahmin etmelerini istedi. Cevaptan tatmin olunca da diziyi onayladı.