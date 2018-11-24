Game of Thrones'un 8. sezonu için nefesler tutuldu. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan dizinin final sezonu 2019'un nisan ayında ekrana gelecek. Daha sonra da hayranları için bir devir kapanacak! Game of Thrones yıllardır devam ediyor etmesine ancak dizide gizli kalan pek çok detayın olduğunu söyleyebiliriz. İşte Game of Thrones hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz 35 bilgi...
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Emilia Clarke ile dizideki eşi Jason Momoa ilk tanıştığında, Momoa rol arkadaşına karıcığım diye seslenip yanına koşmuş.
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Dizide Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage, diğer oyunculardan daha fazla bölümde yer aldı. Dinklage, toplam 67 bölümün 61'inde gözüktü.
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Sansa Stark'ın köpeği Lady, dizide ölse de gerçek hayatta çok mutlu. Çünkü Sansa'yı canlandıran Sophie Turner, ailesinden köpeği sahiplenmelerini istedi. Zunni adı verilen köpek geçtiğimiz yıl vefat etse de Turner ailesiyle bolca güzel vakit geçirdi.
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Game of Thrones'un oyuncu kadrosunu belirlemek için pek çok isim gözden geçirildi ancak dizinin yapımcıları ve George R.R. Martin'in aklında Tyrion Lannister rolü için tek bir isim vardı. O da Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu Peter Dinklage'di.
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7. sezonda İzlanda'da çekilen sahnelerde, oyuncular -20 derecede çalışıyorlardı ve oyuncuların çoğu yetersiz kıyafete sahipti. Tormund Giantsbane'yi canlandıran Norveçli aktör Kristofer Hivju, oyuncu kadrosunun tümünün Norveçli giyim firması Devold'dan merinos yünlü iç çamaşırı giymesini sağladı.
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Sadist ve zalim Kral Joffrey Baratheon'u canlandıran Jack Gleeson, "Gladyatör" filminde Joaquin Phoenix'in hayat verdiği Commodus karakterinden kısmen de olsa etkinlendiğini söyledi.
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Bir başka kötü karakter olan Ramsay Snow'u canlandıran Iwan Rheon, aslında Jon Snow için elemelere katılmıştı. Ancak yapımcılar, Jon Snow için Kit Harrington'u seçti. Rheon için daha sonra farklı bir senaryo yazıldı ve oyuncu rolünün üstesinden hakkıyla geldi.
Kraliçe Cersei'yi oynayan Lena Headey ve Bronn'a hayat veren Jerome Flynn sevgililerdi. Ancak bu birliktelik sona erince sette ayrı durmaya başladılar.
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Cersei ve Tyrion dizide birbirlerinden nefret etseler de onları canlandıran Lena Headey ve Peter Dinklage çok iyi arkadaşlar aslında. Öyle ki ikili bir ara aynı apartman dairesini bile paylaşmış. Aynı zamanda Dinklage'in yapımcılara Cercei karakterini oynaması için Headey'i tavsiye ettiği de söyleniyor.
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Game of Thrones'un çok pahalı bir dizi olduğu büyük bir sır değil ancak 6. sezon bu bütçe giderek arttığını kesinlikle söyleyebiliriz. Toplamda 100 milyon dolara çekilen 6. sezon, akıllara durgunluk veren bütçesiyle de çok konuşuldu.
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Castle Black'ın koruyucusu Aemon Targaryen'a hayat veren Peter Vaughan'un gözleri gerçekten görmüyordu. Aemon, Vaughan'ın son rolü oldu. 1923 doğumlu oyuncu, 2 sene önce aramızdan ayrıldı.
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Thomas Brodie-Sangster, 13 yaşındaki Jojen Reed rolünü canlandırdığında 22 yaşındaydı. Aktör şu an 28 yaşında...
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Arya Stark'a verdiği ekmeklerle akıllara kazanan Hot Pie, gerçek hayatta Londra'da fırın açtı ve ekmekleri kapış kapış satılıyor.
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Game of Thrones'un dünyada milyonlarca hayranı var. Eski ABD Başkanı Barack Obama da dizinin hayranlarından. Hatta Obama'nın 6. sezonunu herkesten önce izlediği biliniyor.
Dean-Charles Chapman, 3. sezonda Martyn Lannister'ı oynadı ancak daha sonraki sezonlarda Tommen Baratheon'u canlandırdı.
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Brienne karakterini oynayan Gwendoline Christie, Hound arasındaki dövüşün en zor bölümlerinden biri olduğunu söyledi. Dövüş için 2 ay sıkı bir eğitimden geçen Christie sizce rolünün hakkını verebildi mi?
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George R.R. Martin, Shae karakterine hayat veren Sibel Kekilli için senaryoda yazılandan daha iyi rol canlandırdığını ortaya koyduğunu söyledi.
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2012 yılında, ABD'deki 160 kız çocuğuna Khaleesi ismi verildi.
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Melisandre'ye hayat veren Carice van Houten, Cersei Lannister olabilirdi aslında. Çünkü seçmelerde Kraliçe'yi oynaması için teklif sunuldu ancak Davetsizler filminin çekimleri nedeniyle Houten, teklifi reddetmek zorunda kaldı.
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2014 yılının haziran ayında Kraliçe II. Elizabeth ile Prens Philip, Kuzey İrlanda'ya ettikleri ziyarette Game of Thrones setini ziyaret etti. Elizabeth'e Demir Taht'a oturması için fırsat verildi ancak Kraliçe demir tahta oturmayı reddetti.
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Kit Harington'un atalarının alafranga tuvaletin mucidi olan John Harington olduğunu iddia ediliyor.
Kitaplarda Daenerys mor gözlerle tasvir ediliyordu. Ancak kontakt lensler Emilia Clarke'ın performansını etkileyince karardan vazgeçildi.
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2012 yılında dairesinin kapısının kilitli olması sonucu evine giremeyen Kit Harington, pencereye tırmanmaya çalışırken düşüp, ayak bileğini kırdı. Çekim ekibi bu nedenle John Snow'lu sahneleri çekerken epey bir zorlandı.
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İlk sezondaki sahneler için, kurt köpeğine benzeyen Kuzey Inuit köpekleri kullandı. Ancak kurt olgunluk çağında daha iri olacağından 2. sezonda dijitale başvuruldu. Bilgisayar ortamı maliyetli gelince de kurtlu sahneler azaltıldı.
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Pek çok yapımcı George R.R. Martin'e, daha kitabı bile bitmemişken Bir Buz ve Ateş Şarkısı için film teklifinde bulundu. Ancak yazar, pahalı olacağından teklifleri reddetti. Benioff ve D.B. Weiss ona bir dizi yapmak istediklerini söyledinde, Martin kilit bir soru sordu ve Jon Snow'in annesinin kim olduğunu tahmin etmelerini istedi. Cevaptan tatmin olunca da diziyi onayladı.
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Birinci sezondan aslında hiç yayınlanmamış bir pilot bölüm var. Hatta bölümde kitabın yazarı, George R. R. Martin dev şapkası ile Pentos asilzadesini oynamış. Sizce HBO dizi bittikten sonra bu bölümü yayınlar mı?
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Dağ olarak da bilinen Gregor Clegane'e birinci sezonda Conan Steven, ikinci sezonda ise Ian Whyte hayat verdi. İsveçli oyuncu Hafþór Júlíus Björnsson, kalan sezonlarda Dağ'ı canlandırdı.
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Ilyn Payne'e hayat veren Wilko Johnson, kanser hastası olması nedeniyle diziden ayrıldı. Oyuncunun dizideki rolü, Jaime'ye eşlik eden Bronn (Jerome Flynn) ile değiştirildi. 2014 yılında Johnson'ın kanseri yendiği açıklandı.
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