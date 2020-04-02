Garanti BBVA, dünya genelinde salgın haline gelen ve ülkemizde de hızla yayılan yeni tip korona virüs salgınına yönelik toplum sağlığını korumak ve olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek amacı ile yeni tedbir önlemleri aldığını duyurdu. Merak edilen Garanti Bankası da kredi ertelemesi yapıyor mu? Garanti Bankası alacaklarını hangi şartlarda erteledi? Garanti Bankası kredilerini ne zamana kadar erteledi? Sorularının cevaplarını tüm detayları ile araştırdık.

GARANTİ BANKASI KREDİ ERTELEMESİ YAPIYOR MU?

Ülkemizde korona virüs pandemisi ilan edilmesinden beri başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarında müşterilerini koruma ve destek olmak adına tedbir paketleri açıklanmaya başlaması ile birlikte Garanti BBVA 'da bu destekte yer aldığını ilan etti. Garanti Bankasının yaptığı açıklamaya göre, ülkemizde de hızla yayılan korona virüs salgını sürecinde almış olduğu tedbirler dâhilinde müşterilerinin ihtiyaçlarına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın kendilerinin talep etmesi halinde 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkanı sunacak.

GARANTİ BANKASI ALACAKLARINI HANGİ ŞARTLARDA ERTELEDİ?



Bütün dünyaya hızla yayılan ve pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü salgınının ülkemize de yayılması sebebi ile bankalarda kolları sıvadı ve müşterilerini bu süreçte ekonomik olarak destek vermek amacı ile bir takım tedbirler aldı. Garanti Bankası da tedbir alan bu bankalar arasında yer aldığını açıkladı. Bankanın yaptığı açıklama doğrultusunda

• Bireysel müşterilerinin ihtiyaçlarına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın müşterilerinin talep etmesi halinde 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteleme imkânı sunacaklarını açıkladı.

• Kurumsal kredilerde ise müşteriler, yine talep etmeleri halinde mevcut kredilerin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabileceklerini ifade etti.

• KOBİ ve mikro ölçekli işletmelerde de, bünyelerinde barındırdıkları finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri için mevcut limitleriyle birlikte, ihtiyaç duymaları halinde proaktif limit çalışmalarıyla destekleneceklerdir.

• Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek vereceklerini de belirten banka ayrıca KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik sağlanacaklarını açıkladı.

• Garanti Bankası ayrıca ülkemizde hızla yayılan ve ağır sonuçlar ile halkı karşı karşıya bırakan korona virüs salgınından ağırlıklı olarak etkilenecek olan sektörler başta olmak üzere, ekonomik desteğe ihtiyaç duyacak olan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin verileceğini de belirtti.

• Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla sıkıntı yaşayan müşterilere, içinde bulunulduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirme yapılarak destek olunacağı da ifade edildi.