Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Devlet, bu projeleri üstlenen işletmelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

Bazı çevreler, koronavirüs salgını sonrasında finansman arayışları kapsamında devletin köprü ve otoyollarda garanti ödemelerini yapmaması ya da bu ödemelerin ötelenmesi yönünde önerilerde bulundu.

ANKARA’NIN NABZI

HABERTÜRK, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın garanti ödemeleri konusunda nabzını tuttu. Buna göre, garanti ödemelerinde bir öteleme ya da bu ödemeleri yapmama yönünde bir hazırlık yok.

Peki, hangi projelere ne kadar ödeme yapılacak? Rakamları netleştirmek üzere hesaplamalar devam ediyor. Net tutarlar, kısa süre içinde ortaya çıkacak.

Bu çerçevede garanti ödemesi yapılacak proje ve yaklaşık ya da olası tutarlar şöyle:

- OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ: Bu ay sonunda, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için 2 milyar 600 milyon TL ödeme yapılması bekleniyor.

- KUZEY MARMARA: Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açılan bazı bölümleri için 600-650 milyon TL’lik bir ödeme gündeme gelecek.

- MENEMEN-ÇANDARLI: Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu için de 40-50 milyon TL dolayında bir garanti söz konusu olabilir.

Peki, kaynak ya da finansman sorunu var mı? Bu konuda, bir sorun olmadığı ifade ediliyor ve 2020 bütçesine gerekli ödeneğin konulduğu belirtiliyor.

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