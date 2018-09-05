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Garry Rodrigues motivasyonunu açıkladı: "Şampiyonlar Ligi, zam kadar önemli"

2016-17 sezonunun devre arasında Galatasaraya'a transfer olan ve geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına konuştu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde zam yapılan Garry Rodrigues, kendisini Ajax'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'e benzetti

05 Eylül 2018 Çarşamba, 15:23:24 | Güncelleme:

Galatasaray'ın Yunanistan Süper Lig ekipleri PAOK'tan transfer ettiği, geçen sezon özellikle Fatih Terim'in gelişinden sonra performansını yükselten Garry Rodrigues, Hollanda basınına açıklamalar yaptı. Voetbal International'e konuşan sarı-kırmızılı yıldız, bir süredir sözleşme yenilenmesi konusunda görüşme halinde olduklarını itiraf etti.

"Kulüp geçen hafta ciddi bir artış içeren teklifiyle geldi." diyen Rodrigues, "Hala 2021'e kadar sözleşmem var. Aslında bunu yapmak zorunda değillerdi. Ancak beni ödüllendirmek istediler. Bu açıdan bakınca ben Türkiye'nin Hakim Ziyech'iyim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Garry Rodrigues'in yıllık ücretine zam yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun sezonluk 1 milyon 350 bin Euro olan sabit ücretini 1 milyon 900 bin Euro'ya çıkarmıştı. 

"AYRILMAK İSTEMEDİM"

Transfer teklifleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcu "Ben hiç ayrılmayı düşünmedim. Gitmek istediğim bir kulüp yoktu. Galatasaray'da iyiyim. Şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, insanlar burada beni seviyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim deneyimlemek istediğim şey. Schalke 04, Porto ve Lokomotiv ile olduğumuz grup önümüze fırsatlar seriyor. Hep birlikte yola devam ediyoruz" diye konuştu.

Hollanda'da futbol oynadığı dönemde zor günler geçiren ve postanede de çalışmak zorunda bulunan yıldız, futbolculuk döneminde gelişimini özetledi ve şunları söyledi:

"Ben her zaman kendime güvendim. Her zaman için ne olursa olsun yoluma devam ettim. Şimdi Galatasaray'da böyle bir ücret artışım oldu. Çocuklarıma iyi bir gelecek vermek istiyorum. Bu düşünce bana huzur veriyor ve beni gururlandırıyor. Motivasyonumda ise bir değişikliğe yol açmıyor. Hala kendini geliştirmek ve daha iyisini yapmak isteyen bir futbolcuyum"

SAKATLIĞIYLA İLGİLİ GÜVEN VERDİ

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Rodrigues, "Arka adalemde bir yıkrtık mevcut bu yüzden Tanzanya maçını kaçırıyorum. İstanbul'da sakatlığı atlatma sürecini yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne hazır olacağım. Sözleşmemdeki zamın önemi neyse, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da öyle önemli bir şey benim için."

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