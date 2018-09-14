Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde yer alan Mariano, Ahmet Çalık, Fernando ve Henry Onyekuru'yu kenara çekti. Hafif sakatlığı bulunan Maicon ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Paşa karşısında Mariano yerine Martin Linnes, Ahmet Çalık yerine Ozan Kabak, Fernando yerine Badou Ndiaye, Henry Onyekuru yerine ise Garry Rodrigues ilk 11'de şans buldu.

Garry Rodrigues, maçın ikinci 45 dakikasında 2 gol atarken Ankaragücü maçının ardından bu sezon ikinci maçında forma giydi. Yıldız futbolcu Türk Telekom Stadı'nda ligde oynadığı son 10 maçta 11 gole doğrudan katkı sağladı. Rodrigues maç sonrasında maçı değerlendirdi. Yıldız futbolcu şunları söyledi:

"Sakatlıktan döndüm, o yüzden bugünkü maç çok önemliydi. İyi performans gösterdim, gollerle süslemek de güzel oldu. Daha da önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldığımız için mutluyum."

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