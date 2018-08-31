Gateshead - Maidstone United sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Gateshead, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Maidstone United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 11 puanlı Gateshead 11. sırada bulunuyor, Maidstone United 7 puana sahip ve 19. sırada. Gateshead, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Maidstone United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Gateshead galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Maidstone United galibiyet oranı 3.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Gateshead son hafta oynanan Maidstone United maçında 3-0 kazandı.

Maidstone United, Gateshead karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Gateshead, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Maidstone United, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Maidstone United 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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