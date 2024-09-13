Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.493,37 %-0,29
        DOLAR 33,9553 %0,16
        EURO 37,7111 %0,33
        GRAM ALTIN 2.803,24 %0,55
        FAİZ 42,18 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,89 %0,97
        BITCOIN 58.086,00 %-0,19
        GBP/TRY 44,6647 %0,18
        EUR/USD 1,1095 %0,19
        BRENT 72,56 %0,82
        ÇEYREK ALTIN 4.583,30 %0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar - İş-Yaşam Haberleri

        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar

        TÜİK'in yayımladığı, 2023 yılı sektör bilançoları raporuna göre geçen yıl imalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kâr elde eden sektör olurken gayrimenkul faaliyetleri sektörü 103 milyar 296 milyon lira zarar etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı sektör bilançolarını açıkladı.

        Buna göre, 1 milyon 62 bin 328 firmanın sektörlere dağılımına bakıldığında toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 343 bin 339 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı geçen yıl için yüzde 16,3 olarak hesaplandı.

        Toplulaştırılmış bilançoya göre, 2023'te firmaların aktif büyüklüğü 39 trilyon 46 milyar 486 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 28 trilyon 435 milyar 847 milyon lira, öz kaynaklar toplamı da 10 trilyon 610 milyar 639 milyon lira olarak belirlendi.

        REKLAM

        AKTİF BÜYÜKLÜKTE İMALAT ZİRVEDE

        İmalat sektörü, 11 trilyon 686 milyar 338 milyon lira aktif büyüklüğüyle, tüm sektörler arasında ilk sırada, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 9 trilyon 825 milyar 977 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı.

        Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 4 trilyon 256 milyar 960 milyon lirayla ilk sırayı alırken, bu sektörü 2 trilyon 565 milyar 565 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 723 milyar 468 milyon lirayla da inşaat sektörü izledi.

        Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2023'te tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net kârı 1 trilyon 786 milyar 23 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kâr elde eden sektör oldu.

        Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 526 milyar 910 milyon lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 115 milyar 708 milyon lira net kâr elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü 103 milyar 296 milyon lira ve eğitim sektörü 5 milyar 354 milyon lira net zararla 2023 yılını tamamladı.

        .png
        .png

        Sektör bilançoları kapsamındaki tüm firmaların toplam net satışları 47 trilyon 197 milyar 308 milyon lira, toplam faaliyet kârı ise 3 trilyon 409 milyar 572 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar