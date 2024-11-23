Gazapizm'den senfonik konser

CMXXIV // 25 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

BALİNA // 25 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol adlığı ‘Balina’ sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicisini bekliyor.

BELİZ "DUYARGA" ALBÜM LANSMAN KONSERİ // 25 KASIM // %100 STUDIO // 20.30 REKLAM Beliz toplumsal ve küresel sorunlara dair hislerini çeşitli konu başlıkları ve hikâyeler altında kaleme aldığı “Duyarga” isimli albümün lansman konserini Akustikhane ortaklığıyla %100 Studio'da gerçekleştiriyor. ATA DEMİRER GAZİNOSU // 26-27 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer'in ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak. AŞK BİTER Mİ? // 26 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Kimi zaman Attila İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Misakyan, Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili birbirleriyle yüzleşerek AŞK BİTER Mİ? sorusuna yanıt arıyor. Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor.

REKLAM KURTULMA HIZI // 26 KASIM // %100 STUDIO // 20.30 .png Core Kolektif, ilk oyunu “Kurtulma Hızı” ile; ebeveynlerin, kendi karar ve istekleri doğrultusunda, çocuklarının yaşamlarını nasıl ve ne şekilde etkileyebileceklerini, günümüz Türkiye’sinin son çeyreğinde gerçekleşen bu büyüme hikayesiyle işleyerek, kapı arkası edileni tartışmaya açmayı hedefliyor.

CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ // 27 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Mert Öner’in yönettiği, Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oynadığı, Sam Shepard’ın “True West” oyununa yepyeni bir bakış: Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz, Zorlu PSM’de izleyicileriyle buluşuyor. LEVENT ERDEN İLE ZAHİRİ HAKİKAT // 26 KASIM// touché by N KOLAY // 21.00

Çocukluktan kalan yöntemlerle hiç anlatılmamış hikayeleri katılımcılarla beraber o anda oluşturduğu gösterisi Levent Erden ile Zahiri Hakikat Zorlu PSM’de. GÖMERCİN KUŞLARI // 27 KASIM // %100 STUDIO // 20.30 Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban’ın sevilen programı Gömercin Kuşları 30 Eylül’de %100 Studio’da. Bu toplu gömü seansını sakın kaçırmayın.

HAKAN BAŞAR TRİO // 27 KASIM// touché by N KOLAY // 21.00 Hakan Başar ve ekibi 27 Kasım’da touché by N Kolay’da herkesi müzik ziyafetine davet ediyor. CHAPLIN// 28 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin’in yaşam hikayesi Türkiye’de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

LOOP // 28 KASIM // %100 STUDIO // 20.30 .png “Lineer yanılsama. Oysa belirsizlik dünyadaki tek sabit. Her şey iç içe. Geçmiş, şimdi ve gelecek inatla süren bir yanılsama…” diyor Umut. Döne döne tutunmaya çalıştığı bir dünyada. Belki dünya onun etrafında dönüyor belki de o sadece kendi içinde. Ama yerinde durmayan bir şeyler olduğu kesin. Ve bir şeylerin kesinlikle yerinden oynaması gerektiği.

ÖZGE ÖZEL STAND UP // 28 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 İlk gösterisi “Çiççek Gibi”yi yayınladıktan sonra kolları sıvayan Özge Özel, bu sefer Zorlu PSM touché by N Kolay’da mikrofonu eline alıyor ve konudan konuya ceylan gibi sektiği, ismiyle müsemma yeni gösterisi “Yeni Doküman” ile seyirciyle buluşuyor. GAZAPİZM SENFONİ 2024 // 29 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Türk rap müziğinin güçlü ismi Gazapizm, şef Çelik Kasapoğlu yönetimindeki 150 kişilik dev senfoni orkestrası ve koro eşliğinde 29 Kasım akşamı Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. İstanbul’da büyük ilgi gören Senfoni İstanbul 2024 projesi, Gazapizm’in hayranları ve farklı müzik türlerinden dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunarken dev orkestra ve koro, sahnede müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor.

MÜFETTİŞLER // 2 9 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler”, garip akımının yaratıcılarından Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı uyumsuz dört oyunundan biridir. Oyun, Melih Cevdet Anday külliyatı içerisinde, yeni bir tiyatro metni yazımı ve anlatımı bağlamında büyük bir öneme ve önceliğe sahiptir. Her ne kadar “uyumsuz” görünse de aslında net bir fikir üzerine kurulmuştur. Modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çeker. Ancak daha yaşanası ve eşit bir dünyanın mümkün olabileceğini ve insanın özgürce yaşayabileceği bir dünya için eyleme geçmek üzere olduğunu müjdeler. Bu eylem, bir sonuç, bir zafer ya da herhangi bir duyguyu temsil etmek zorunda değildir. Eylemin kendisi, hayal edileni elbet bir gün doğuracaktır.

REKLAM UNDERGROUND BOUTIQUE PRESENTS: GORGE & MARKUS HOMM // 29 KASIM // %100 STUDIO // 22.00 Gorge, Markus Homm, Ahmet Sendil ve DJ U.F.U.K 29 Kasım tarihinde Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde sahne alıyor. ŞENAY LAMBAOĞLU // 29 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 Şenay Lambaoğlu 29 Kasım’da touché by N Kolay’da! GARANTİ BBVA KONSERLERİ: RY X // 30 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

GRAMMY adayı müzisyen ve prodüktör RY X “All I Have” turnesi ile Reflektions ve Artıfaz sunumuyla Garanti BBVA Konserleri kapsamında 30 Kasım Cumartesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. KAAN SEKBAN STAND UP // 30 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 19.00

Kaan Sekban, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde sizlerle buluşuyor. THE AWAY DAYS // 30 KASIM // %100 STUDIO // 21.00 REKLAM Can Özen ve Orkun Atik tarafından İstanbul’da kurulan The Away Days, 30 Kasım’da %100 Studio’da sahne alıyor. Kuruluşundan bu yana The Away Days, indie rock’tan shoegaze’e, Türk esintilerinden dream pop’a uzanan bir tarz geliştirdi.

HAYALİNDEKİ KULÜBEYİ TASARLA // 30 KASIM // GALERİ ALANI // 14.00 Sevgili küçük mimarlar, bu atölyede, hayal gücünüzle bambaşka dünyalar yaratmaya hazır mısınız? Belki gökyüzüne uzanan bir ağaç ev, belki sımsıcak, size ait bir kulübe ya da sokak hayvanları için özel bir yuva... Seçim tamamen sizin. FLAPPER SWING // 30 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00

“Cazın altın çağı” olarak bilinen 1920'lerin 1930'ların müziğini ve atmosferini günümüze taşıyan Flapper Swing, otantik soundu ve neşeli repertuarıyla touché by N Kolay'da, dinleyicilerini zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Manouche gitarlar, kontrbas, saksafon ve vokalin sahnedeki uyumlu birlikteliği ile hem görsel hem işitsel olarak unutulmaz bir geceye hazır olun.

KUSURSUZ DÜNYA MÜZİKALİ // 30 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 13.00 Çocuklarla en sevilen oyunları 21 senedir buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kusursuz Dünya Müzikali ile bu sene de her yaştan izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal’ın yer aldığı, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyenleri yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, sezon boyunca Zorlu PSM’de.