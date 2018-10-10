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Gazeteci Marinova'nın katili Almanya'da yakalandı!

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Rusçuk şehrinde 6 Ekim'de öldürülen gazeteci Viktoriya Marinova’nın katilinin Almanya’da yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi. Gazeteci Viktoria Marinova'nın katilinin 21 yaşındaki Severin Krasimirov olduğu açıklandı

10.10.2018 - 10:19 | Güncelleme: AA

Başbakan Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakanlıkta düzenledikleri ortak basın toplantısında zanlının 21 yaşındaki Severin Krasimirov olduğunu açıkladı.

Başsavcı Tzatzarov, cinayetle ilgili Marinova’nın profesyonel ve özel yaşamına dek muhtemel tüm nedenlerin soruşturulduğu ancak ilk belirlemelerin saldırının "anlık bir olay" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Verilen bilgiye göre gazeteci Marinova, Tuna nehri kenarında yaptığı rutin koşu sırasında saldırıya uğradı. Krasimirov’un eski boksör olduğu ve eyleme geçmeden önce büyük miktarda alkol aldığı kaydedildi. Tzatzarov, Marinova’ya tecavüz eden ve yumruklayarak öldüren saldırganın suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar veya ömür boyu hapis cezası alabileceğini duyurdu.

Başbakan Boyko Borisov da, yapılan DNA testlerinin Marinova’nın katilinin Krasimirov olduğunu yüzde 100 kanıtladığını söyledi. Severin Krasimirov’un 7 Ekim'de annesinin bulunduğu Almanya’ya gittiği açıklandı. Almanya’da mahkemede ifadesi alınacak Krasimirov’un Bulgaristan’a getirilmesi ve yargılanması için gerekli prosedürlerin sürdürüldüğü duyuruldu.

Marinova, Rusçuk’ta TVN televizyonunda çalışıyordu.

 

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