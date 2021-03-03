Gazeteci Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ gazetesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına tazminat ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Gazeteci Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ gazetesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına bağış yapıldığı iddiası üzerine açılan davada, gazeteci Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ gazetesinin, vakfa 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ gazetesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına tazminat ödeyecek
AA

Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan vakıf avukatı Abdullah Demirhan, ilgili haberde kullanılan ifadelerde müvekkilinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "2018 faaliyet raporu" diye bir raporun olmadığını anlattı.

Bu durumun istenilen cevap yazılarında da sabit olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanının bir televizyon konuşmasında, böyle bir ödeme yapılmadığını söylediğini aktaran Demirhan, bu haberin müvekkilin kişilik değerlerine aykırı olduğunu kaydetti.

Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'nin avukatı da faaliyet raporunun olduğunu ve bunun seçim öncesi yayınlandığını savundu.

-Karar

Kararını açıklayan mahkeme, Uğuroğlu ve Yeniçağ gazetesinin Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın avukatı Abdullah Demirhan, 31 Ocak 2019'da Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu'nun, "Erdoğan ailesine rekor bağış" başlıklı yazısında hiçbir belgeye ve somut delile dayanmaksızın müvekkil olan vakfın onur ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullandığını belirterek, Orhan Uğuroğlu ve Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ hakkında 100 bin lira tazminat davası açmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME