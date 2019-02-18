Müge Anlı'nın programında yer alması ile Türkiye'de en çok konuşulanlar arasında yer alan Gazi Akbıyık cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta canlı yayından sonra Müge Anlı, Gazi Akbıyık'ın eşi ve büyük kızı görüşmesinin ardından gerçekler ortaya çıkmıştı. 14 yaşındaki büyük kızı 18 Ocak 2019 gecesi evde çıkan tartışmada annesini korumak için babasının ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. Babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi programın ardından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklama kararı verildi.

GAZİ AKBIYIK CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR

Kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım, Müge Anlı canlı yayınında kendisine yapılan işkenceyi anlattı.

Kıymet Hanım'ın Abdullah Gazi Akbıyık'ın eski eşi hakkında canlı yayında anlattıklarına cevap veren Yasemin Hanım, "Benimle ilgili orada anlatılanların eksiği var fazlası yok." dedi.

Yasemin Hanım, Abdullah Gazi Akbıyık ile evli kaldığı süre boyunca maruz kaldığı çirkin muameleyi anlatırken, oğlunun bu gerçekleri yeni öğrenmiş olmasından dolayı yaşadığı duyguları da ifade etti...

Yasemin Hanım, "Beni çırılçıplak soyup, boynuma ip geçirip dövdü. Boynumda halatla çırılçıplak arabaya bindirilip bir evin bodrumuna götürüldüm ve orada işkenceye devam etti. Dinlenip dinlenip beni yeniden dövdü."

"O adamdan kurtulabilmek için yaşadığım şehri değiştirdi. Bütün ailem o adamın zulmünden şehir değiştirdi. O adamın zalimliğini anlatmaya kelimelerim yetmez."

"Ailem yaşanan o geceyi programda öğrendi. Oğlum öğrenince sabaha kadar ağladı. Eğer gitmeseydim, kalsaydım beni de öldürecekti. Kıymet hanımın anlattıklarında hiç bir çelişki yok."

"Kızımız için o günden bu yana gözyaşı döküyoruz. Bizim o adamın elinden çektiğimizi hiç kimse tahmin edemez."

Yasemin Hanım, sözlerini, "Onlar yapmamış olsaydı belki de ben yapacaktım." şeklinde sözlerine son verdi.

GAZİ AKBIYIK NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Kıymet Albayrak'ın kızı A.A., katıldığı Müge Anlı'nın programında Türkiye'yi şoke eden itirafta bulundu. Genç kız; "O gece babam eve alkollü geldi. Annemle aralarında kavga çıktı. Anneme silah çekti. Ben de annemi korumak için araya girdim. Silah patladı ve babam öldü. Böyle olsun istemezdim. Çok pişmanım" dedi. Kızını korumak isteyen anne Kıymet Albayrak ise, "Cinayeti ben işledim" diyerek suçu üstlenmek istedi. Ancak genç kız, "Annemi korumak için babamı öldürmek zorunda kaldım" dedi ve o gece tüm ayrıntısıyla anlattı.