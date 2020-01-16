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Gaziantep Basketbol: 86 - VEF Riga: 79 | MAÇ SONUCU

Gaziantep Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 11. haftasında konuk ettiği Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 86-79 yendi

Gaziantep

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, önemli bölümünü önde götürdüğü ilk çeyreği 28-25 üstün tamamladı.

Dengeli geçen maçın 15. dakikası geride kalırken Letonya ekibi Blums ile bulduğu dış atışla (38-39) öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçen maçın ilk yarısı 48-48 beraberlikle sonuçlandı.

Üçüncü çeyrekte de takımlar karşılıklı sayılarla maçı sürdürse de 3. periyodun son bölümlerinde rakibinin pota altındaki kayıplarına sayılarla karşılık veren Gaziantep Basketbol, bu çeyreği 65-61 önde geçti.

Son çeyreğin ilk bölümünde oyunda hakimiyetini kuran Gaziantep Basketbol, maçın son 5 dakikalık bölümüne girilirken farkı 8 sayıya çıkardı: 73-65. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, parkeden 86-79 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Gaziantep Basketbol adına 20 sayı üreten Vasiliauskas oldu.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya),Erez Gurion (İsrail),Goran Sljivic (Avusturya)

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Crawford 18, Can Uğur Öğüt 3, Orhan Hacıyeva 10, Ivan Buva 8, Murat Göktaş 3, Vasiliauskas 20, Jelovac 10, Erol Can Çinko 3, Rich 7, Metehan Akyel 2

VEF Riga: Freimanis 6, Medford 12, Krajina 11, Mediss 3, Kurucs 18, Stumbris 7, Thames 6, Kohs 3, Helmanis 6, Blums 7

1. Periyot: 28-25

Devre: 48-48

3. Periyot: 65-61

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