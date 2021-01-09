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Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğinde dün Sivas'ta takımın kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımın hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşme konularının gündeme geldiğinin ifade edildiği açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret artırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir. Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica ile önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenmektedir. Teknik direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."