Gaziantep FK-Efeler 09: 4-0 (MAÇ SONUCU)
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında ağırladığı 3. Lig ekibi Efeler 09'u 4-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep FK, TFF 3. Lig ekibi Efeler 09'u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.
4. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. İlker Karakaş'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Erdem Mertoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltıyı kullanan Markovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45+1. dakikada Ömürcan Artan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya düzgün kafa vuruşu yapan İlker Karakaş, farkı ikiye çıkardı: 2-0.
59. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde topla buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
78. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Ömürcan Artan'ın sağ kanattan ortaladığı topu kontrol eden Riascos, ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Ulaş Zengin), Bikel, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Mirza Cihan (Dk. 64 Riascos), Ömürcan Artan, Stankovski (Dk. 46 Ogün Özçiçek), İlker Karakaş, Markovic (Dk. 46 Maxim), Jevtovic (Dk. 46 Dragus)
Efeler 09: Melih Enes Uygun, Cüneyt Dağlı, Köksal Ayaydın, Enver Abdullah Filiz, Soner Ergençay (Dk. 46 Berkan Ünal), Ömer Turan (Dk. 78 Enescan Özdemir), Polat Ertek (Dk. 67 Hakan Can Durdu), Alihan Al, Eren Akdemir (Dk. 59 Şaban Arda Uyan), Atakan Akbulut (Dk. 59 Furkan Pınarbaşı), Tayyip Mevlüt Kaya
Goller: Dk. 6 Markovic (Penaltıdan), Dk. 45+1 İlker Karakaş, Dk. 59 Dragus, Dk. 78 Riascos (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 33 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)