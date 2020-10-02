Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR
SAAT: 20.00
HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Kalyon
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe
YEDEKLER: Arda, Serkan Asan, Atakan, Gaston Campi, Ahmet Canbaz, Bilal, Yusuf Sarı, Diabate, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı
TEKNİKDİREKTÖR: Eddie Newton
GAZİANTEP FK EVİNDE YENİLMİYOR
Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor.
Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu.
Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.
YORUMLAR