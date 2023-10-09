Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı

        GAZİANTEP'te yapımı tamamlanan 1875 yataklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te yapımı tamamlanan 1875 yataklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Günlük 18 bin kişiye ayakta tedavi imkanı sunacak olan ve hasta kabulüne başlayan hastanede; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Psikiyatri Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi bölümleri yer alıyor. Bölgenin en büyük şehir hastanelerinden olan Gaziantep Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Kemal Çeber, hastalarla sohbet edip, ilgililerden bildi aldı.

        'YENİ BİR SEVİYEYE GEÇMİŞ OLDUK'

        Vali Çeber, hastanenin içerisindeki teknik imkanların ve donanımlarının çok ileri düzeyde olduğunu belirtti. Çeber, şunları söyledi: "Gaziantep için de bölgemiz için de ülkemiz için de gurur duyabileceğimiz bir yatırım bu. Bugün itibarıyla de hizmete başladı. İlimizde sağlıkla ilgili yeni bir seviyeye geçmiş olduk. Bu bölgede sağlık ihtiyacı duyan herkesin işini çok kolaylaştıracak bir yatırım. Bin 875 yataklı hastanemiz 7 bloktan oluşuyor Sağlık alanında neye ihtiyaç varsa, hepsi bu alanda bulunuyor. Hatta bazı cihazlar ülkemizde ilk kez bu hastanemizde kullanılacak. Hem poliklinik hizmetlerimiz başladı hem de hafta sonu yatan hastaları almaya başladık."

        'AKSAKLIKLARI DA TAKİP EDECEĞİZ'

        Vali Çeber, "Zikredilen rakamların organizasyonu bile çok büyük bir profesyonellik istiyor. Arkadaşlarımız geldiklerinden beri bakanlıkla koordineli bir şekilde işleri yürütüyor. Vatandaşın ilk geri dönüşleri de olumlu yönde. Zaman içerisinde her detayı düşünmemize rağmen oluşabilecek aksaklıkları da takip edeceğiz. Böyle devasa bir yatırım tek başına yetmiyor. Buranın ulaşım yolları, burada yapılacak temizlik hizmetleri, servis hizmetleri gibi birçok şeyi koordine etmek gerekiyor. Belediyelerimiz de bu alana yönelik çalışmalarını özel olarak yaptı. Burada helikopter pistimiz dahi var. Sağlık Bakanı'mız da burayı çok yakından takip ediyor" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon 435 bin asılsız çağrı
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 milyon 435 bin asılsız çağrı
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yaklaşık 2,5 milyon asılsız ih...
        Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yaklaşık 2,5 milyon asılsız ih...
        Hünerli elleriyle eski kitapların ömrünü uzatıyor
        Hünerli elleriyle eski kitapların ömrünü uzatıyor
        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
        Gaziantep'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
        Gaziantep'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Gaziantep'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi