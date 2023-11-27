HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Gaziantep'te partisinin il kongresinde konuştu: Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, kim memleket için iyi bir şey yapıyorsa onun arkasında durduklarını söyledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, kim memleket için iyi bir şey yapıyorsa onun arkasında durduklarını söyledi.

Emiroğlu, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, insanı önceleyen siyaset yürüttüklerini ifade etti.

Parti olarak yola çıktıkları günden beri her şeyin merkezine insanı koyduklarını belirten Emiroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adalet de bizim en temel önceliğimizdir. Biz siyasetin sadece tarafgirlik, çıkar veya menfaat üzerine tesis edilmesine karşı çıkıyoruz. Siyaset insan için, halkın maddi ve manevi kalkınması için vardır. Biz meseleye çift yönlü bakıyoruz, memleketin manevi kalkınması en az maddi kalkınması kadar önemlidir ve önceliklidir. Elimizden geldiği kadar bu tavırla siyaset geliştiriyoruz. Kim bu memleket için iyi bir şey yapıyorsa biz onun arkasında dururuz. Siyasi görüşü, mensubiyeti ne olursa olsun bu memleket için bir adım atıyorsa biz onun arkasında duruyoruz. Eğer bu memlekete biri yanlış yapıyorsa, kardeşimiz de olsa onun karşısında dururuz."

Emiroğlu, parti olarak her zaman halk için çalıştıklarını belirtti.

Amaçlarının memleketin huzuru ve selameti olduğunu kaydeden Emiroğlu, "Bundan sonraki süreçte de doğru bildiğimiz, hak bildiğimiz yolda bu inançla bu medeniyet projesiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizim derdimiz memleketin huzurudur, selametidir, iç problemlerinin çözüme kavuşturulmasıdır, dışa karşı güçlü bir Türkiye'yi inşa etmektir. Güçlü bir Türkiye'nin inşası güçlü kadrolarla olur, onun için gece gündüz bıkmadan, usanmadan fedakarlık yaparak, feragat ederek, bu yola devam edeceğiz." diye konuştu.

HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer'in güven tazelediği kongreye HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile partililer ve siyasi parti temsilcileri katıldı.