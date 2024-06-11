Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
GAZİANTEP'tejandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'tejandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen 9 şüpheli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde yapılan baskınlarla yakalandı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda; 10 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 242 tabanca fişeği, 97 av tüfeği fişeği, 85 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca yedek parçası ve 2 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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