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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

        GAZİANTEP'tejandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:45
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
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        GAZİANTEP'tejandarmanın düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen 9 şüpheli, İslahiye ve Nizip ilçelerinde yapılan baskınlarla yakalandı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda; 10 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 242 tabanca fişeği, 97 av tüfeği fişeği, 85 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca yedek parçası ve 2 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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