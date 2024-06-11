95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!

Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü öldü!
Muğla'da feci bir kaza meydana geldi. Kentin Fethiye ilçesinde 95 yaşındaki Mustafa Harımcı'nın kullandığı araç, bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Mustafa Harımcı idaresindeki otomobil, Fethiye-Muğla karayolu, Çamköy Mahallesi Eski Hal Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazada otomobil sürücüsü Harımcı ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Harımcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.