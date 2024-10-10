Valizinden 5 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde şüphelendikleri A.Ç.'yi durdurdu. A.Ç.'nin valizinde yapılan aramada, 5 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, A.Ç'.yi gözaltına aldı. Jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheli, tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.